В "Ночь музеев-2023" откроется обновленный музей Петра Ершова в Ишиме

20 мая состоится открытие музея Ершова осле капитального ремонта в Ишиме. Гости смогут увидеть самую большую в мире коллекцию изданий сказки "Конёк-горбунок" на разных языках, рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Шестакова.

"Музейщики подготовили для ишимской публики интересную программу. К трем имеющимся локациям добавилась новая – на родине сказочника – в с. Ершово. Посетителей доставят туда на автобусе и устроят экскурсию в музей-усадьбу Петра Ершова, сказочный музей "Иванушки Петровича Д.", отчий дом семьи писателя и в храм Петра Столпника", - сказала эксперт.

Работа всех площадок начнется в 16:00 20 мая. Место сбора и время отправления экскурсионного автобуса в с. Ершова организаторы назовут позже. Все подробности и расписание можно узнать в группе музейного комплекса и на сайте, сообщила Тюменская линия.