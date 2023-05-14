Интересы тюменских детей защищает служба экстренного реагирования "Ребенок и семья"

15 лет на базе тюменского регионального социально-реабилитационного центра "Семья" работает социальная служба экстренного реагирования "Ребёнок и семья". Ее специалисты оказывают социальную и психологическую помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В состав службы входят психологи центра "Семья", инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники полиции, представители органов опеки и попечительства, социальные работники, представители образовательного учреждения.

Ситуации, с которыми им приходится сталкиваться, чаще связаны с нарушением прав детей, социальным неблагополучием семей.

За 2022 год специалисты службы осуществили около 400 выездов, помогли 752 людям, в том числе 454 детям. "Главная наша задача – создать для ребенка в семье безопасную среду. Какой бы сложной ни была ситуация, мы делаем всё для того, чтобы он остался с родными и близкими людьми", – говорят специалисты службы.

Если Вы стали свидетелем жестокого обращения родителей с детьми, сообщите об этом по телефону службы экстренного реагирования: 8-800-200-72-01, сообщили в РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).