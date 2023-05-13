Студенты региона поборются за звание лучшего управленца

До 23 мая можно зарегистрироваться на студенческий конкурс управленцев "Лидеры 72". Принять участие смогут учащиеся из организаций высшего и профессионального образования от 16 до 35 лет.

На конкурс заявились 82 студента из 12 учебных заведений Тюменской области. К событию присоединятся 55 учащихся (67%) из ТюмГУ, ТИУ, ТГМУ, ТГИК, ГАУСЗ и Тобольского педагогического института имени Д.И. Менделеева. Из них 48 конкурсантов учатся на бакалавриате, двое на магистратуре и пять на специалитете.

Примут участие и учащиеся из Ялуторовского медицинского и агротехнологического колледжей, Голышмановского агропедколледжа, Тюменского и Тобольского медколледжей и ТТСИиГХ.

— У меня уже есть опыт участия в "Лидерах 72". В прошлом году больше всего запомнились космический кейс с сиренами и тест на оценку лидерских компетенций. Я познакомилась и сблизилась с лидерами других студенческих сообществ. В этом году вновь хочу испытать себя, чтобы понять, какие качества необходимо развивать для эффективной работы, — рассказала Ляйсан Айдбаева, победитель конкурса управленцев "Лидеры 72" в 2022 году.

По итогам испытаний участников пригласят на собеседование с потенциальными работодателями. Победители — десять человек — получат стипендию Студенческого совета Тюменской области, сообщает КП-Тюмень.