Тюменцы отправятся на образовательный форум на Сахалине

С 8 по 14 августа на Сахалине пройдет Всероссийский молодежный форум "ОстроVа". Подать заявку можно до 31 мая на платформе "Росмолодежь. События".

Мероприятие объединит 500 начинающих специалистов от 14 до 35 лет из регионов России, Дальнего Востока и Сахалинской области. На форуме пройдут лекции, мастер-классы экскурсии по острову и грантовый конкурс от Росмолодежи.

Участников ждут четыре образовательные площадки. Также на форуме состоится грантовый конкурс от Росмолодежи. Необходимо отправить проект в одном из из 18 представленных направлений. Максимальный размер грантовой поддержки — 1 500 000 рублей.

"Я была участницей трека "ОстроVа Развития". Совместно с ребятами из других регионов России придумывали решения по актуальным проблемам Сахалинской области. Мы не только обменивались опытом и обсуждали практики, но и постарались улучшить качество жизни на острове. Думаю, что участие в форумах всероссийского уровня помогает понять, насколько ты конкурентоспособен и готов адаптироваться в современных реалиях", — рассказала "Мой-портал.ру" тюменка Наталья Бородина.