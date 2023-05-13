Кто в Тюмени может заработать до 500 тысяч рублей

Лидером вакансий с высокой зарплатой стала должность риэлтера в одной из компаний. Специалист за месяц может заработать минимум 30 тыс. рублей, максимум — 500 тысяч. В другой компании — от 60 тыс. до 250 тыс. рублей.

Водителю грузового автомобиля с трудоустройством по вахтовому методу готовы платить от 150 тыс. до 210 тыс. рублей.

В пятерке высокооплачиваемых и военнослужащие по контракту, им предлагают зарплату от 195 тыс. до 205 тыс. рублей в месяц.

Менеджеры по работе с клиентами способны заработать от 60 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. В его профессиональные обязанности входят: активные продажи, ведение переговоров, презентация продукции, сообщил "Вслух.ру".