Заседание комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города Тюмени" состоялось в гордуме

Постоянно действующей комиссии по присвоению высшего муниципального поощрения рассмотрели кандидатуру Заслуженного учителя РФ, директора гимназии №1 Михаила Колосова на присвоение звания Почетный гражданин города Тюмени.

Михаил Колосов - Заслуженный учитель РФ, почти 40 лет он является бессменным директором гимназии №1 - старейшего образовательного учреждения Тюмени. Под его руководством оно прошло путь от средней школы до гимназии, известной за пределами областного центра. По инициативе Михаила Колосова в Тюмени были открыты первые профильные классы, разработана и эффективно развивается программа "Родители", направленная на интеграцию родителей в образовательное пространство. Выпускники учреждения уверенно показывают высокие результаты на государственных экзаменах, педагоги гимназии регулярно участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.

Заместитель председателя Тюменской гордумы, руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Осипов убежден, что Колосов является достойной кандидатурой на звание "Почетный гражданин города Тюмени":

Это человек, хорошо известный нашему городу. Через Михаила Александровича прошли десятки тысяч выпускников, среди его воспитанников представители самых разных профессий: ученые, врачи, управленцы, спортсмены и многие другие. Вся жизнь Михаила Александровича посвящена служению людям и Тюмени.

Он напомнил, что Михаил Колосов активно занимается общественной работой. В Тюменской городской Думе VI созыва он являлся членом постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, участвовал в разработке нормотворческих инициатив.

Депутат от фракции ЛДПР Евгений Бакро отметил, что сотрудничает с Колосовым с 2018 году и благодарен ему за напутствия, они пригодились в решении проблем горожан, которые обращались за помощью.

Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов добавил, что Михаил Александрович прошел большой путь от учителя до директора одного из лучших образовательных учреждений города, и сообщил, что члены партии поддерживают кандидатуру.

Руководитель фракции партии "Справедливая Россия" Владимир Гороховцев отметил вклад Михаила Колосова в воспитание нескольких поколений тюменцев и подчеркнул, что "сложно переоценить то, что он делает для воспитания и образования юных горожан".

Также положительно о Колосове высказались его коллеги. Председатель Тюменской городской организации профсоюза образования, почетный работник образования и науки Тюменской области Любовь Гнусарева отметила, что Колосов знаменитая личность в городе. "Его знают, его уважает всё педагогическое сообщество, в том числе и наш городской профсоюз образования. Много заслуг у Михаила Александровича, но одно из самых ценных направлений его работы является патриотическое воспитание школьников, - подчеркнула Гнусарева. - Историческая память - это очень важно для педагогического коллектива и ученического коллектива. И вот эту память историческую он проносит через всю свою работу, через все направления воспитательной работы. Это образец привития школьникам любви к своей Родине и чувства гордости за нашу страну".

Заместитель директора гимназии № 16, учитель года России-2021 Екатерина Костылева отметила, что Колосов большое внимание уделяет привлечению молодых специалистов в школы и внедрению инноваций в образовательные процессы, а это очень значимо для всего педагогического сообщества города. "Руководить школой — это очень сложная работа и то, что Михаил Александрович занимается ей на протяжении очень большого количества лет и при этом учебное заведение остаётся во главе заведений, куда хотят поступать люди и куда стремятся школьники, это конечно очень и очень здорово. Кроме этого, в его педагогическом коллективе есть молодые сотрудники, что также говорит о том, что он находит с ними общий язык, поддерживает их всячески. Это сегодня является очень важный фактом, потому что привлечение молодых специалистов в школу - это одна из главных задач. Мне кажется, что вклад Колосова в развитие городского образования невозможно переоценить", - резюмировала Екатерина Костылева.

Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Михаила Колосова. Далее вопрос о присвоении звания "Почетный гражданин города Тюмени" будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, тайное голосование состоится на 44-м заседании городской Думы в июне.