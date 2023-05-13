Об особенностях выбора растительного масла рассказали тюменцам

Ученые ГАУ Северного Зауралья советуют поставить нерафинированное масло в холодильник. Если оно полностью помутнеет, значит, продукт хорошего качества и ничем не разбавлен.
Основным показателем рафинации масел является его кислотность: чем она меньше, тем масло полезнее. Для определения кислотности рекомендуется обмакнуть в масло кусок хлеба. Если вы не почувствуете неприятного послевкусия, то кислотность менее 0,05 процента, и это хорошо, сообщает АиФ-Тюмень.
Надписи "холодный отжим" на этикетке рафинированного масла и "вымороженное" для нерафинированного масла являются безусловным плюсом.
Информация, используемая в целях маркетинга, не несет пользы при выборе:
• Продукт содержит витамин Е
• Изготовлен без консервантов и красителей
• Первый отжим
• Без холестерина.
Растительное масло в любом случае не содержит холестерин, потому что холестерин – это жир животного происхождения, – рассказывает специалисты вуза. – Витамин Е есть во всех видах масел, и особенно его много в подсолнечном.
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