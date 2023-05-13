Спасти пациента от инвалидности удалось тюменским врачам

В ОКБ №1 поступил 57-летний тюменец, который получил травму в ванной и потерял сознание. Мужчина пролежал 5 часов на кафеле. Его доставили в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

У пациента прогрессировал синдром позиционного сдавления, когда мягкие ткани или крупные сосуды на конечностях подвергаются длительному сдавливанию. В таких случаях нарушаются процессы тканевого кровообращения, идет омертвление тканей, выделение ядовитых продуктов, которые могут остановить деятельность сердца, печени, почек и центральной нервной системы.

Ситуация усугублялась сопутствующими заболеваниями: онкология с последствиями лучевой терапии, гипертония, перенесенный инсульт, ожирение.

"Незамедлительно начали интенсивную терапию, - рассказала Юлия Крючек, врач анестезиолог-реаниматолог АРО №6, ОКБ №1. - В план лечения была включена комплексная инфузионно-дезинтоксикационная, антибактериальная, гепатопротекторная терапия, препараты для поддержания деятельности центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, коррекция водно-электролитных нарушений.

Над спасением мужчины работала мультидисциплинарная бригада врачей ОКБ №1. В ее состав вошли врачи-реаниматологи, нефрологи, гастроэнтерологи, психотерапевты и хирурги. На 35 сутки от начала лечения угроза жизни пациента миновала, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).