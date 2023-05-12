Единороссы открыли в Тюмени первый по УрФО Штаб общественной поддержки

17:00 12 мая 2023
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Тюмени открылся первый в УрФО Штаб общественной поддержки "Единой России". Это площадка для мероприятий с участием молодежи, некоммерческих организаций и общественных объединений.

 "Штаб частично объединит лучшие региональные практики. Это городское и областное общественное пространство, рассчитанное на разные социальные группы, людей разных возрастов и профессий. Здесь можно будет реализовать свои инициативы, социальные проекты", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Среди важных направлений деятельности Штаба: помощь семьям военнослужащих, оказание психологической, юридической поддержки; патриотическое воспитание молодежи, привлечение к волонтерской деятельности; работа с обращениями граждан.

Теги: Единая Россия
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