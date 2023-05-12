Общественная палата Тюменской области отправила ценный груз Краснодонскому интернату

Электроплиты, оргтехника, фонари и мощный бензиновый генератор. Такой гуманитарный груз получит Краснодонская школа-интернат. Закупка необходимого оборудования была организована в сотрудничестве двух членов комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детства и материнства Общественной палаты Тюменской области. Это руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Маргарита Суворова и президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова.

В Краснодонском коррекционном доме-интернате пребывают около 100 детей, многие прикованы к кроватям. С продуктами и предметами первой необходимости благодаря гуманитарной помощи здесь всё в порядке. Главная проблема – регулярные перебои с электричеством. В такие моменты не работает ни котельная, ни прачечная, ни кухня.

"Когда поступил такой запрос из Краснодона, мы объявили сбор средств. На него сразу же откликнулась Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе", Тюменское региональное отделение "Союза женщин России" и председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв", – рассказала Маргарита Суворова.

Как подчеркнула президент Ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова, в приобретении необходимого оборудования для коррекционной школы-интерната Краснодона помогли члены организации, а также друзья и партнеры. "Генератор в коррекционной школе-интернате – это жизненно важная необходимость. Поэтому вопрос "помогать или нет" для нас даже не стоял. Наша Ассоциация называется "Мы вместе". И это не фигура речи. Мы действительно вместе в решении самых важных вопросов и проблем", – подчеркнула Лариса Шилова.

С появлением генератора в Краснодонской школе-интернате подача электричества будет бесперебойной. Мощный механизм имеет возможность подключения автоматики и может применяться в качестве как резервного, так и автономного источника питания. Вместительный бак и экономный расход топлива обеспечат до 10 часов беспрерывной работы. Доставка гуманитарного груза будет организована Тюменской областной думой.