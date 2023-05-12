Тюменские мусульмане помолятся о дожде

12:17 12 мая 2023
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В мечетях Тюменской области 12 мая пройдут коллективные молитвы "Истиска намаз" с призывом к Всевышнему послать дождь, сообщает информационный центр правительства ТО.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность из-за сухой ветреной погоды. 

Также Духовное управление мусульман призывает оказать материальную помощь погорельцам:

"В данных условиях нам в сотрудничестве с органами власти и общественными организациями необходимо оказать всестороннюю поддержку нашим землякам. Просим правоверных мусульман поддержать инициативу регионального центра "Семья" по оказанию материальной помощи жителям региона, пострадавшим от пожаров", - отмечается в обращении Президиума Духовного управления.

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