Тюменские мусульмане помолятся о дожде

В мечетях Тюменской области 12 мая пройдут коллективные молитвы "Истиска намаз" с призывом к Всевышнему послать дождь, сообщает информационный центр правительства ТО.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность из-за сухой ветреной погоды.



Также Духовное управление мусульман призывает оказать материальную помощь погорельцам:

"В данных условиях нам в сотрудничестве с органами власти и общественными организациями необходимо оказать всестороннюю поддержку нашим землякам. Просим правоверных мусульман поддержать инициативу регионального центра "Семья" по оказанию материальной помощи жителям региона, пострадавшим от пожаров", - отмечается в обращении Президиума Духовного управления.