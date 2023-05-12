Компания "Золотые луга" поддерживает проекты эковолонтеров

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Экволонтеры Центра развития экологических программ "Живая Планета" активно готовятся к весенне-летнему сезону, выращивают рассаду и вовлекают в свои "зеленые" проекты школьников и педагогов Тюмени и Тюменского района. Постоянным партнером Центра выступает компания "Золотые луга", которая вновь поддержала активистов натуральной молочной продукцией.

Весенний семинар "Мир. Творчество. Труд" проходил для юных экологов с 6 по 8 мая. Ребята творили на свежем воздухе: рисовали, вдохновляясь пейзажами, мастерили поделки, броши с использованием природных материалов. 7 мая состоялась поездка в к/х "Плодовое", где участники смены пересаживали кедрики в горшочки и делали новые посадки – 7 кг орешков ковровым способом.

8 мая была организована экскурсия в теплицу "Натурика", где выращивают клубнику и микрозелень. Детей провели по предприятию, показали грядки, рассказали, как ухаживают за растениями. Состоялся мастер-класс.

В Лесном доме эковолонтеры делали теплую грядку и посев лекарственных растений, проводили творческие мастерские.

Для полезных перекусов и готовки компания "Золотые луга" передала Центру "Живая Природа" молочную продукцию. С предприятия к проведению весеннего семинара отправили свежее молоко, сыр, сливочное масло, кефир, сметану и творог.

"Нам приятно поддерживать активных ребят, которые изучают природу, занимаются творчеством, заботятся об окружающей среде. Они открыты миру и получают от своей деятельности позитивные эмоции, развиваются и учатся дружить. Мы с радостью поддерживаем экологические проекты", - прокомментировала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Центр развития экологических программ "Живая Планета" продолжает свою работу: в 11 школах Тюмени и Тюменского района эковолонетры занимаются с детьми, проводят познавательные занятия, экоуроки. Всего охвачено примерно 600 детей. Активисты передали школам семена цветов, посеяли рассаду, посадили желуди. 12 и 13 мая также запланированы семинары для педагогов, детей и родителей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.