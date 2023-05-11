Продолжается аккредитация СМИ на "Абилимпикс"

С 16 по 18 мая пройдет VIII Региональный чемпионат "Абилимпикс" Тюменская область – 2023" на территории городов: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск.

В региональном чемпионате примут участие 240 участников. Традиционно в чемпионате будут представлены участники в категориях: "школьники", "студенты", "специалисты". Самому юному участнику 12 лет, самому старшему - 67 лет.

Соревнования пройдут по 23 компетенциям. В этом году впервые включены компетенции "Жестовое искусство", "Мебельщик", "Столярное дело", "Электромонтаж".

Оценивать выполнение конкурсных заданий будут 190 экспертов. Это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

17 мая 15:00 - 16:50 - Круглый стол: "Развитие инклюзивного общества в Тюменской области" (Тюменский ТЕХНОПАРК , зал "Президент", г. Тюмень, ул. Республики, 142).

Деловая программа состоится при участии Алексея Райдера, заместителя губернатора Тюменской области и Натальи Крель, члена Организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

18 мая в 13:00 – торжественная церемония закрытия (Тюменский ТЕХНОПАРК, Конференц-зал "Международный конгресс-холл", г. Тюмень, ул. Республики, 142).

Пройти аккредитацию можно здесь.