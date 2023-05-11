Первые случаи заболевания клещевым боррелиозом выявлены в Тюменской области

На 10 мая в медорганизациях региона зарегистрировано 2803 обращения граждан по поводу присасывания клещей (489 – дети до 14 лет), у двух выявлен клещевой боррелиоз, случаев заболевания клещевым энцефалитом не зарегистрировано.

Наибольшее количество присасываний с начала сезона зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе (1492), в Ишиме (124), Заводоуковском городском округе (146), Тобольске и Тобольском районе (221), Исетском (94), Ялуторовском (82) и Упоровском (76) районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Можно привиться по ускоренной схеме, состоящей из 2-х прививок. Через 1 год после завершения вакцинации для поддержания сформировавшегося иммунитета необходимо проведение ревакцинации. В дальнейшем поддерживающие дозы вакцины вводятся через каждые 3 года. Всем желающим привиться, необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства, в частные медицинские центры.

На 2 мая вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 95161 человек, из них 66906 – лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 28255 – дети до 14 лет.

Акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий детсадов, школ, медорганизаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проведены на площади в 4339 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок.