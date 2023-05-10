Тюменская область готовится отметить 100-летие пионерской организации и 105-летие комсомола

Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Тюменской пионерской организации и 105-летия комсомола прошло в Тюмени под председательством замгубернатора Алексея Райдера.

В состав оргкомитета вошли представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, Тюменской общественной организации "Комсомольское братство" и другие. На заседании обсуждались планы по празднованию в регионе предстоящих юбилеев. В перечень входят разнообразные мероприятия, посвященные тюменской пионерии и комсомолу. Они пройдут в преддверии 19 мая и в августе 2023 года. В их числе форумы, выставки, фестивали, экскурсии, тематические уроки, онлайн-акции, игровые программы.

"Некоторые мероприятия уже стартовали. 14 апреля начался региональный марафон детских инициатив Российского движения детей и молодёжи "Движение первых". Участники движения сейчас готовят инициативы по 12 направлениям. Авторы лучших из них примут участие в фестивале, который пройдет 18 мая во Дворце творчества и спорта "Пионер". Его почетными гостями станут ветераны Тюменского пионерского движения. Также с 1 апреля в музее "Городская Дума" открыта выставка "Честное пионерское". Она будет интересна и взрослым, и детям самого младшего возраста. С историей становления и развития тюменской пионерской организации уже ознакомились более 1300 тюменцев. Приглашаем всех желающих, выставка будет работать до 31 мая", - прокомментировал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

19 мая (ранее - День рождения пионерии, а сейчас - День детских общественных объединений) в Правительстве Тюменской области пройдет очередное заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. В ходе заседания будут рассмотрены вопросы наставничества и поддержки детских и молодежных инициатив. В этот же день на площади 400-летия Тюмени состоится III Городской смотр строя и песни. Около тысячи школьников продемонстрируют навыки строевой подготовки и командную слаженность.

На площади Дома культуры "Строитель" для жителей устроят праздник под названием "100 лет пионерии!". Организаторы подчеркивают, что зрителям старшего поколения будет интересно вспомнить своё пионерское детство: линейки, речевки и песни, тимуровские отряды. А представители подрастающего поколения, к примеру, смогут познакомиться с пионерскими играми или на мастер-классе научатся делать пионерские пилотки.