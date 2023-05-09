Ветерану в Голышманово устроили персональный праздник

14:42 09 мая 2023
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В Голышмановском городском округе -провели концерт у дома для единственного фронтовика

Александра Михайловна Хамова в День Победы пожелала землякам доброго здоровья и благополучия, а главное – мирного неба над головой. Александра Михайловна была прожектористкой и радисткой. 22 марта 1945 представлен к медали "За отвагу".

Сегодня в Голышманово работают две фронтовые бригады. Творческие коллективы дают мини-концерты в микрорайонах поселка Голышманово.

 Фото - ИИЦ "Голышмановский вестник"

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