Ветерану в Голышманово устроили персональный праздник

В Голышмановском городском округе -провели концерт у дома для единственного фронтовика
Александра Михайловна Хамова в День Победы пожелала землякам доброго здоровья и благополучия, а главное – мирного неба над головой. Александра Михайловна была прожектористкой и радисткой. 22 марта 1945 представлен к медали "За отвагу".
Сегодня в Голышманово работают две фронтовые бригады. Творческие коллективы дают мини-концерты в микрорайонах поселка Голышманово.
Фото - ИИЦ "Голышмановский вестник"
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