В Тюмени открыли благотворительный счет для помощи погорельцам

В Тюменской области открыт благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров. Сбор средств ведет региональный центр "Семья", сообщает информационный центр правительства ТО.

Неравнодушные жители Тюменской области, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели могут, в дополнение к региональной помощи, оказать возможную материальную помощь жителям региона, пострадавшим от майских пожаров.

Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.

Реквизиты благотворительного расчётного счета:

АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

ИНН 7203365345

КПП 720301001

Код ОКТМО 71701000

Банк получателя:

Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020

Номер счета: 40603810167104000001

Кор. счет: 30101810800000000651

БИК 047102651

КБК 01650320000000000150

В назначении платежа указать: "Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях".

Пока платежи по qr-коду можно сделать только через "СберБанк Онлайн" (есть комиссия). С 10 мая можно сделать перевод через СБП (без комиссии).