В Тюмени открыли благотворительный счет для помощи погорельцам

В Тюменской области открыт благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров. Сбор средств ведет региональный центр "Семья", сообщает информационный центр правительства ТО.
Неравнодушные жители Тюменской области, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели могут, в дополнение к региональной помощи, оказать возможную материальную помощь жителям региона, пострадавшим от майских пожаров.
Сделать это можно, перечислив средства на благотворительный счёт по реквизитам или QR-коду.
Реквизиты благотворительного расчётного счета:
АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
ИНН 7203365345
КПП 720301001
Код ОКТМО 71701000
Банк получателя:
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020
Номер счета: 40603810167104000001
Кор. счет: 30101810800000000651
БИК 047102651
КБК 01650320000000000150
В назначении платежа указать: "Внесение благотворительного пожертвования пострадавшим от стихийных бедствий и в чрезвычайных ситуациях".
Пока платежи по qr-коду можно сделать только через "СберБанк Онлайн" (есть комиссия). С 10 мая можно сделать перевод через СБП (без комиссии).
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