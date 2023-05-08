Фуат Сайфитдинов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалам памяти в областной столице

Торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд к мемориалам "Вечный огонь", "Память", "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", стеле "Город трудовой доблести" прошли в Тюмени накануне празднования семьдесят восьмой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, силовых структур, депутаты областной и городской дум, члены общественных объединений, воспитанники военно-патриотических клубов, жители и гости областной столицы.

Участники возложили цветы и почтили память павших минутой молчания. Был дан троекратный оружейный залп.

"В этот светлый и дорогой всем россиянам праздник возложение цветов – дань памяти и глубокого уважения героям, отстоявшим нашу страну в годы Великой Отечественной войны, спасшим мир от фашизма. Их воинский и трудовой подвиг всегда будет жить в наших сердцах. Сегодня, в сложное для России время, достойные наследники поколения победителей выполняют свой ратный долг, защищая интересы и суверенитет нашей Родины", - подчеркнул глава облдумы Фуат Сайфитдинов.