9 мая в Тюмени покажут кино времен Великой Отечественной войны

16:37 08 мая 2023
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В Тюмени в День Победы пройдут ретроспективные кинопоказы. Они состоятся на площади у мультицентра "Конторы пароходства", рассказала киновед Наталья Соколова.

Историк кино отметила, что помимо показов картин, она проведет лекции о кино.
"На площади у мультицентра пройдут кинопоказы картин, которые были сняты в годы Великой Отечественной войны – "Маскарад", "Сердца четырех" – 1941 года и другие.

Показы и лекция пройдут под открытым небом. При плохой погоде событие перенесут в мультицентр, сообщает Мегатюмень.

Теги: День Победы , кино
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