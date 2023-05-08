9 мая в Тюмени покажут кино времен Великой Отечественной войны

В Тюмени в День Победы пройдут ретроспективные кинопоказы. Они состоятся на площади у мультицентра "Конторы пароходства", рассказала киновед Наталья Соколова.

Историк кино отметила, что помимо показов картин, она проведет лекции о кино.

"На площади у мультицентра пройдут кинопоказы картин, которые были сняты в годы Великой Отечественной войны – "Маскарад", "Сердца четырех" – 1941 года и другие.

Показы и лекция пройдут под открытым небом. При плохой погоде событие перенесут в мультицентр, сообщает Мегатюмень.