Об органических удобрениях рассказал агроном

Главный агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Анастасия Проскурина рекомендует сделать компост из листвы, скошенной травы и ботвы.



"В компостной яме обязательно должна быть высокая температура, от этого зависит скорость разложения, - рассказала она. - Чтобы компост созрел правильно, рекомендую чередовать сухие и влажные слои. А если пересыпать каждый слой землей, процесс гниения пойдет еще быстрее. Не забывайте поливать компост, но следите, чтобы вода не застаивалась".

Ценным удобрением остается и навоз, но свежим его вносить опасно.

Перегной можно использовать для мульчирования или заполнять лунки при высадке растений. И лучше не разбрасывать его по поверхности почвы, а заделать на глубину до 20 см. Отличной альтернативой навозу будут сидераты - растения или смесь растений, которые выращивают с целью улучшения структуры почвы и ее обогащения. Они обогащают почву азотом, подавляют рост сорняков и препятствуют распространению болезней и некоторых вредителей. К таким культурам относят горох, сою, овес, пшеницу, рапс, горчицу, фацелию, гречиху, сообщает Тюменская линия.