Отделение паллиативной помощи работает в тюменском Медгороде

В 2023 году паллиативную помощь в Медицинском городе оказали 121 пациенту. По словам Виолетты Черной, заведующей отделением паллиативной помощи, пациенты отделения сталкиваются с хроническим болевым синдромом, ухудшающим качество жизни. Навыки и опыт врачей-онкологов отделения паллиативной помощи помогают бороться даже с самыми сложными типами боли, сообщает Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города.

Новые рекомендации привели к общему знаменателю понимание лечения боли, сняли профессиональный страх среди коллег других медицинских учреждений перед применением наркотических обезболивающих лекарственных препаратов, и, что важно для общества, помогли развеять мифы о лечении боли среди родственников паллиативных пациентов. "На сегодняшний день препараты, утвержденные Минздравом Российской Федерации в рамках клинических рекомендаций, помогают решить проблему хронической боли любой сложности", — отметила заведующая отделением.