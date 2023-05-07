В городских лесах Тюмени выставят патруль

В целях безопасности во всех городских лесах Тюмени и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты. Патрули "ЛесПаркХоза" будут строго следить за тем, чтобы жители не разжигали огонь, сообщил глава города Руслан Кухарук:

В целях безопасности во всех городских лесах и Гилевской роще территории, обустроенные как места отдыха, будут временно закрыты. Патрули "ЛесПаркХоза" будут строго следить за тем, чтобы жители не разжигали огонь. Сегодня очень важно не допустить угрозы возгорания в лесах и примыкающих к ним садоводческих товариществах! Призываю всех соблюдать правила пожарной безопасности и обращаюсь к жителям Тюмени с настоятельной просьбой воздержаться от посещения лесов.

Глава города отметил, что в регионе очень серьезная пожароопасная ситуация. Причиной большинства возгораний по-прежнему является неосторожное или беспечное отношение к огню людей. Теплая погода и сильный порывистый ветер способствуют быстрому распространению огня от непотушенного окурка или разожженного мангала.