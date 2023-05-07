Выставку религиозного искусства можно посетить в Тобольске

До 15 июня во Дворце Наместника можно посетить выставку "Окно в Россию. Религиозное искусство эпохи Петра I". Здесь представлены уникальные предметы русского церковного искусства последней четверти XVII – первой трети XVIII вв. из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (г. Москва). Выставка приехала в Тобольск, благодаря федеральному проекту "Творческие люди" национального проекта "Культура"

Открывая выставку, генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова выразила признательность московским коллегам за возможность показать бесценные шедевры жителям первой сибирской столицы и отметила, что московский музей русского церковного искусства представляет в Тобольске сокровища своих фондов уже во второй раз.

Познакомиться с подлинными шедеврами русского церковного искусства можно по адресу: г. Тобольск, Красная площадь, 1, стр. 3. Телефон для справок: 8 (3456) 26-57-27, сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.