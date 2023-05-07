Продолжается голосование в конкурсе "Город России-2023"

Около девяти тысяч голосов получила Тюмень в ходе ежегодного голосования "Город России. Национальный выбор". Сейчас областная столица занимает 16 место.

С 2012 года жители путем голосования выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символичный город. Голосование проходит в течение календарного года. Нынче итоги подведут 31 декабря в 12 часов по московскому времени.

С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Для этого нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Процедура абсолютно бесплатна, возрастных ограничений нет. Регистрации, смс-подтверждений не требуется, сообщает Вслух.ру.