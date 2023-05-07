Пилинг лица летом делать не рекомендуется, утверждают косметологи

дерматолог-косметолог-трихолог, главный врач косметологической клиники, член общества косметологов и трихологов России Светлана Ковалева.

"Поскольку это химическая травма кожи, она способна запустить ряд реакций: образования пигментных пятен, от которых потом сложно избавиться. Поэтому в теплое время не рекомендуется проводить пилинги", – говорит врач-косметолог.

Также она добавляет, что очень многим клиентам недобросовестные косметологи назначают в раннем возрасте серию биоревитализации.

"В 20-25 лет я бы не рекомендовала прибегать к этой процедуре. К тому же, в большом количестве. Этом возрасте кожа еще молодая. Нет необходимости проводить столько большое количество процедур – от 5 до 8. По показаниям достаточно 1-2 сеансов в году. И только в том случае, если есть на это показания", – добавляет специалист корреспонденту АиФ-Тюмень.