Тобольские врачи помогли женщине с редким осложнением язвы

Хирурги областной больницы № 3 (г. Тобольск) Денис Ступаков и Алексей Ветров избавили пациентку от болей в желудке, которые беспокоили ее много лет.

— Современная терапия язвенной болезни желудка позволяет успешно лечить это заболевание консервативно - без операции, однако остается очень небольшой процент людей, у которых формируются осложнения язвенной болезни. Пациентка начала испытывать сильные боли при каждом приеме пищи. Мы решили выполнить резекцию желудка, удалив его часть, пораженную язвой, — рассказал заместитель главного врача по хирургии ОБ № 3 Мустахим Сатывалдаев.

Это сложная и редкая для областной больницы № 3 операция, в ходе которой пациентке удалили одну треть желудка. Открытое оперативное вмешательство проходило под общей анестезией и потребовало от хирургов высоких профессиональных навыков.

Двухчасовая операция прошла успешно. Уже на следующий день пациентка принимала пищу без болей и дискомфорта в желудке, сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ № 3 (г. Тобольск).