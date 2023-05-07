Изменения в Лесной кодекс РФ поддержали тюменские депутаты

Депутаты Тюменской областной думы поддержали изменения в Лесной кодекс РФ и федеральный закон "О введении в действие Лесного кодекса РФ", которые касаются осуществления изыскательской деятельности.

Законопроект, инициирован депутатами Госдумы Дмитрием Кобылкиным, Павлом Завальным, Евгением Марковым, Юрием Станкевичем.

"Он важен для недропользователей и для других хозяйствующих субъектов, которые в своей деятельности используют лесные участки, берут их в аренду, - пояснила заместитель председателя регионального парламента Галина Резяпова. - Изменения актуальные. В 2021 году в РФ было заключено 385 договоров на аренду лесных участков площадью около 42 тысяч гектаров. В настоящее время 25-й статьей Лесного кодекса установлены следующие виды разрешенного использования лесов – это осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых и др. А такой вид разрешенного использования, как "изыскательская деятельность" в Лесном кодексе отсутствует. При этом в настоящий момент кодекс допускает такие действия только на основании проекта освоения лесов – в его отсутствие рубка будет считаться незаконной. Поправки приведут к тому, что сам процесс о проведении этих работ значительно ускорится, согласительные процедуры упростятся".

Изыскательная деятельность подразумевает осуществление работы по инженерным изысканиям, которые являются комплексом технических и экономических исследований района строительства для получения данных, необходимых для разработки наиболее целесообразных решений при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, уточнила Тюменская линия.