Как определить, плодородна ли почва, рассказала садовод

Если почва обеднена и закислена, в ней обязательно поселится проволочник и урожайность будет низкой. Садовод Нина Щербакова предлагает такой способ: взять несколько бумажных салфеток и закопать весной в разных местах участка на глубину 10–15 см. Через месяц выкопать. Если салфетка целая, значит грунт на участке мертвый. Нужно качественное обогащение органикой с применением ЭМ-препаратов.

- Если салфетка наполовину истлела, грунт обеднен. Требуется внесение органики. Если салфетку не нашли, грунт живой, растения хорошо питаются и растут, - говорит эксперт.



Чистый и качественный гумус можно готовить самим с помощью сидератов. С ранней весны их сеют на местах, где ничего не растет (вдоль заборов, строений, вокруг кустарников и деревьев). Когда сидераты вырастут в высоту на 10–15 см, зелень срезают, складывают в мешки, проливают раствором любого ЭМ-препарата и засыпают небольшим слоем почвы. Мешок завязывают и убирают в тень. Сеют следующий слой сидератов. За 1 сезон можно посеять 3-4 раза и получить несколько мешков качественного гумуса, уточняет Тюменская область сегодня.