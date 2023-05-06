Как рассчитать свою пенсию, рассказали тюменцам

Узнать размер будущей пенсии и рассчитать сумму коэффициентов можно самостоятельно.

Следует понимать, из чего складывается размер пенсии по старости.

Размер пенсионных коэффициентов, которые накапливаются за время официальной работы. При выходе на пенсию позже положенного возраста начисляются повышенные коэффициенты;

Стоимость одного коэффициента – он меняется ежегодно, в 2023 году составляет 123,77 рубля;

Фиксированная часть страховой пенсии – выплаты по стажу, в 2023 году она равна 7 567,33 рублям.

Текущую сумму своих пенсионных коэффициентов можно узнать в отделении Социального фонда. Для этого запросите в центре выписку или справку о размере пенсии.

Вы можете воспользоваться и сервисом калькулятора будущей пенсии на портале Госуслуг или вычислить ее самостоятельно по формуле: сумма пенсионных коэффициентов х стоимость коэффициента + фиксированная выплата.

Например, если у пенсионера накоплено 100 баллов, он может рассчитывать на страховую выплату в размере 19 944,33 рублей: 100 х 123,77 + 7 567,33, рассказала "Тюменская область сегодня".