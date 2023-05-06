Тюменцы организуют образовательную площадку на форуме уральской молодежи

Тюменская область разработает программу для трека "Медиасоздатели Урала" на окружном форуме "УТРО – 2023". Для участия нужно заполнить заявку на платформе "Росмолодежь. События" до 9 мая.

Программа включает лекции, панельные дискуссии, креативные сессии от экспертов и вечерние активности. К участию в площадке приглашаются медиаспециалисты органов власти, структурных подразделений и подведомственных учреждений государственной молодежной политики и НКО. Всего к треку могут присоединиться 50 человек.

Команда организаторов от Тюменской области предлагает пройти практико-ориентированное обучение с ежедневной нагрузкой по 3 – 5 часов. Участники познакомятся с механизмом создания контента: проведут исследовательскую работу и детально проработают идеи с профильными специалистами, сообщает Мегатюмень.

— Подходы к работе в информационном пространстве меняются в геометрической прогрессии. Важно ориентироваться в текущей повестке и не отставать от трендов, чтобы создавать социально значимые медиапродукты. Поэтому разработали программу, которая максимально глубоко погрузит участников в процесс: от анализа темы и аудитории до готового к производству контента. Мы хотим, чтобы ребята не убрали концепции в дальний ящик, а довели их до реализации, — рассказала Мария Чумак, руководитель площадки "Медиасоздатели Урала".