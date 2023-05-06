Тюменцев ждут на образовательном форуме в Крыму

Творческая молодежь Тюмени может принять участие в юбилейном фестивале арт-кластера "Таврида". Регистрация уже открыта.

В 2023 году арт-кластер "Таврида" традиционно состоится в бухте Капсель (Крым). С июня по октябрь для участников пройдет 9 образовательных заездов, каждый из которых представит свои арт-школы. Для творческих активистов состоятся мастер-классы, тематические лектории и мастерские. К событию присоединятся 3 000 молодых людей от 18 до 35 лет со всех регионов России.

Чтобы стать участником арт-кластера, необходимо подать заявку на сайте, выбрать образовательное направление, записать видеовизитку или выполнить творческое задание. Уже сейчас молодые тюменцы могут присоединится к трекам:

Только в России (12–18 июня) — для поэтов, писателей, бардов, архитекторов, дизайнеров, музыкантов, танцоров, поваров и ремесленников;

За сценой. Люди, технологии, процесс (23–29 июня) — для моушн-дизайнеров, продюсеров, режиссеров, звукорежиссеров, художников по свету, гримеров, сценаристов массовых мероприятий и ивент-менеджеров;

Ты тоже можешь стать легендой (1–7 июля) — для молодых учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, студентов педагогических направлений, советников по воспитательной работе, а также деятелей детских театров;

Азия в фокусе (12–18 июля) — для молодых специалистов индустрии кино, музыки и мира моды;

Наука как искусство (24–30 июля) — для дизайнеров, экологов, художников, урбанистов.

На арт-кластере "Таврида" пройдет грантовый конкурс. Участники могут получить до 1 500 000 рублей на реализацию своих идей. Заявиться можно с одной инициативой в одном из 16 направлений, сообщает КП-Тюмень.