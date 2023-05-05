Кадеты СКР дали присягу у стелы "Город трудовой доблести"

У тюменской стелы "Город трудовой доблести" состоялась кадетская присяга. Участниками посвящения стали старшеклассники гимназии № 83. В торжественной обстановке они получили удостоверения кадетов Следственного комитета России, сообщает администрация города.

Гости события увидели показательные выступления ребят по строевой подготовке. Кроме того, гимназисты исполнили кадетский вальс.

Профильное образовательное направление работает в учреждении с 2019 года. На занятиях кадеты занимаются своим физическим и личностным развитием, осваивают теорию военного дела, изучают искусство и правила этикета.