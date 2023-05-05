Пограничники навели порядок у памятника "Воинам необъявленных войн"

В преддверии Дня Победы ветераны-пограничники Сорокинского района привели в порядок памятник "Воинам необъявленных войн" и территорию близ него.

В результате работ натянут баннер, подняты флаги, отремонтирована отпавшая на памятнике плитка, покрашен столб и вышка, обновлена краска на заборе.

"Я считаю крайне важным чтить память людей, вставших на защиту Родины и отдавших за неё жизнь. Это лишь малая часть того уважения, которое мы можем выразить солдатам", - отметил ветеран пограничных войск Александр Петреченко.

В общественной организации "Пограничник" состоят 62 человека, ветерана-пограничника. В этом году сорокинские ветераны пограничных войск отметят свой первый юбилей – 5 лет. "За это время было сделано многое. Мы активно участвуем в районных, межрайонных и областных мероприятиях, проводим работу с молодежью, не остаёмся в стороне в сборе гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне СВО", – прокомментировал председатель общественной организации Пётр Кузьмин.

Напомним, 28 мая в России отмечается День пограничника. В соответствии с традициями, накануне этого дня проходят Боевые расчеты и у ветеранов пограничных войск. Собственно, День пограничника и начинается с Боевого расчета, 27 мая в 19:00.

Кузьмин приглашает всех жителей района на праздник, который состоится 27 мая в 19:00: "Приедут гости из Тюмени и Голышманово с выставкой оружия пограничных войск, а также наши братья-погранцы, поздравить с маленьким юбилеем и поощрить особо отличившихся".