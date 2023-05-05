Жители Тюменской области могут помочь погорельцам из Салаирки и Успенки

Граждане, желающие помочь семьям, пострадавшим в результате пожаров на территории сел Салаирка и Успенка, могут передать благотворительную помощь через пункты приема в городе Тюмени:
Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (проезд Геологоразведчиков, д.14а, ежедневно с 10:00 до 22:00);
Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Уральская, д.60/1, ежедневно с 10: 00 до 17:00).
В ближайшее время будут готовы списки, что нужно жителям, потерявшим имущество и жилье.
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