Жители Тюменской области могут помочь погорельцам из Салаирки и Успенки

Граждане, желающие помочь семьям, пострадавшим в результате пожаров на территории сел Салаирка и Успенка, могут передать благотворительную помощь через пункты приема в городе Тюмени:

Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" (проезд Геологоразведчиков, д.14а, ежедневно с 10:00 до 22:00);

Областной центр реабилитации инвалидов (ул. Уральская, д.60/1, ежедневно с 10: 00 до 17:00).

В ближайшее время будут готовы списки, что нужно жителям, потерявшим имущество и жилье.