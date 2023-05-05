С жителями Успенки провели встречу

С жителями Успенки, пострадавшими от пожара, провели встречу в Доме культуры и взяли всю информацию: что утрачено, что нужно приобрести срочно, что на перспективу, пояснили, какие меры поддержки будут оказаны, сообщила глава Тюменского района Иванова.
Все желающие жители Успенки могут прийти в пункт временного размещения в Успенской школе. Отдохнуть, получить медпомощь. Телефон для справок 8 (3452) 726-083.
Также продолжает работу пункт временного размещения в Ушаковской школе микрорайона Молодежный, телефон 8 (3452) 689-444.
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