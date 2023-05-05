С жителями Успенки провели встречу

14:15 05 мая 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С жителями Успенки,  пострадавшими от пожара, провели встречу в Доме культуры и взяли всю информацию: что утрачено, что нужно приобрести срочно, что на перспективу, пояснили, какие меры поддержки будут оказаны, сообщила глава Тюменского района Иванова. 

Все желающие жители Успенки могут прийти в пункт временного размещения в Успенской школе. Отдохнуть, получить медпомощь. Телефон для справок 8 (3452) 726-083.

Также продолжает работу пункт временного размещения в Ушаковской школе микрорайона Молодежный, телефон 8 (3452) 689-444.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2023