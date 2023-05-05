Рекомендации населению при задымлении населенных пунктов

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными и ландшафтными пожарами, с целью предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных веществ.

Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, не открывать окна. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога.

Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток.

Если выйти все же придется, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства, воду.

По мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.

Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т. д.) увлажненной тканью и периодически ее менять.

Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Ограничить физическую нагрузку, максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями.

Увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день для взрослых. Исключить газированные напитки.

Исключить из питания жирную пищу, употреблять легкоусвояемую еду, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.

Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.