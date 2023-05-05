Рекомендации населению при задымлении населенных пунктов

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными и ландшафтными пожарами, с целью предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных веществ.
Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, не открывать окна. В такое время суток в воздухе находится максимальное количество смога.
Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое время суток.
Если выйти все же придется, людям, страдающим легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, нужно брать с собой необходимые лекарства, воду.
По мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.
Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки и т. д.) увлажненной тканью и периодически ее менять.
Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах; полезно также поставить в жилых и рабочих помещениях емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.
Ограничить физическую нагрузку, максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями.
Увеличить потребление жидкости до 2–3 литров в день для взрослых. Исключить газированные напитки.
Исключить из питания жирную пищу, употреблять легкоусвояемую еду, отдавать предпочтение овощам и фруктам.
При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.
Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло.
В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.
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