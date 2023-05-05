В Тобольске преобразится сквер Выпускников

Проект программы "Тобольск настоящий" реализуется в два этапа. Работы по первому стартуют уже в этом году, а второй этап будет реализовываться в случае, если проект наберет более 20 тысяч голосов тоболяков.

Максим Афанасьев, глава Тобольска:

Город, созданный людьми, при их активном участии, инициативе и неравнодушии сильно отличается по своей атмосфере от других городов. В таком случае каждый уголок и каждая улочка пропитаны заботой и вниманием. История Тобольска неразрывно связана с историей людей, принимавших активное участие в строительстве общественных пространств. И эта наша замечательная традиция – вместе развивать свой город – должна жить и передаваться подрастающим поколениям. Сейчас есть удобная форма выражения своего мнения – интернет-голосование. Не оставайтесь равнодушными, голосуйте и меняйте к лучшему наш любимый город!

По наполняемости и по функциональности сохранятся основные направления, которые были заложены в концепции. Формируется между гимназией и 7-й школой своеобразный бульвар, на котором можно будет проводить школьные мероприятия. На первом этапе ближе к жилым домам разместятся две площадки для людей более старшего возраста и для самых маленьких. На втором появится велотрек. Это будут асфальтированные дорожки с биопластиком и земляными холмами, чтобы не было шума. На нем можно будет кататься на скейтах, велосипедах и самокатах.

Ближе к "Жемчужине Сибири" будет расположен павильон проката для средств мобильности с небольшим кафе. И дальше благоустраиваемая территория между домом №9 и существующим забором, разделяющим территорию сквера от "Жемчужины Сибири".

В первом варианте дизайна предусмотрена более пластичная структура дорожек и есть двухэтажный павильон. В основной части он будет одноэтажным, но будет открытая лесенка, чтобы можно было выйти на террасу и посмотреть на сквер, Комсомольский проспект и попить кофе. С этой террасы можно будет спуститься по дорожке на землю, минуя помещения первого этажа.

Согласно второму варианту, велотрек становится меньше, но появится площадка, на которой возможны какие-то сезонные активности. Структура между домом №9 и "Жемчужиной Сибири" будет более упорядоченной, прямолинейной, павильон предусмотрен только одноэтажный.