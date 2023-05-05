В Тюмени продолжается выставка "Руки помощи" в рамках проекта "А мне бабушка связала"

5 мая в кофейне "Какаошная" на улице Дзержинского можно увидеть коллекцию стилизованных фотографий, узнать истории жизни "серебряных" волонтеров, которые своими руками изготавливают вещи для нуждающихся, познакомиться с готовыми интерьерными изделиями ручной работы от добровольческой мастерской "Арт-Изба" и приобрести приглянувшиеся из них.

Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" — одной из ведущих программ по развитию активного долголетия, повышению качества жизни людей старшего возраста.

Гостей встретят ростовые куклы "Бабушка" и "Дедушка" и "Советский дворник" с метлой и в халате, а буфетчица в стиле "из СССР" угостит какао "как в детстве" и пирожками "от бабушки". На выставке можно будет вспомнить вкус семечек в газетном стаканчике и жевательной резинки "Love is…", а еще "приобрести" рассаду.

В рамках мероприятия развернется благотворительная ярмарка проекта "А мне бабушка связала", где "серебряные" волонтеры представят свои изделия и для всех желающих проведут мастер-классы. В подарок каждый участник фотовыставки получит памятный сувенир.

Проект "А мне бабушка связала" является победителем конкурса Фонда президентских грантов и стал продолжением уже действующего направления в добровольчестве – мастерской "Арт-Изба". Организаторы проекта - АНО "Штаб-квартира серебряного добровольчества".