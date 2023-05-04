Моор поздравил большого друга с 85-летием

Легенда тюменской журналистики Рафаэль Гольдберг сегодня отмечает 85-летний юбилей, журналиста, краеведа, книгоиздателя и главного редактора газеты "Тюменский курьер" поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Поздравил большого друга, легенду тюменской журналистики, Рафаэля Соломоновича Гольдберга-Гуревича с юбилеем. В 85 лет главный редактор "Тюменского курьера" весь в работе - свежий номер газеты традиционно вышел с его материалом на страницах, телефон разрывается от звонков. Хорошо, что удалось встретиться и пообщаться. Вспомнить прошлое, послушать истории, которых у Рафаэля Соломоновича всегда целый запас. Поблагодарил за верность профессии - это образцовый пример настоящей любви к своему делу. Такие люди делают историю", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.

У Гольдберга богатая профессиональная и творческая биография. Он работал в газетах "Тюменский комсомолец", "Тюменская правда", на областном радио, был в числе основателей одной из первых непартийных газет области – "Тюменские известия". Много репортажей со строительства нефтепровода Шаим – Тюмень, железной дороги Сургут – Уренгой. Первым из тюменских журналистов он стал публиковать материалы о политических репрессиях в годы "большого террора". Публикации легли в основу "Книги расстрелянных". В 1993 году создал городскую ежедневную газету "Тюменский курьер", главным редактором которой является по сей день.

Рафаэль Соломонович Гольдберг - Заслуженный работник культуры РФ и Заслуженный работник Минтопэнерго РФ, Почетный работник культуры и искусства Тюменской области, обладатель знаков "Золотое перо" и "Золотое перо России", Почетный гражданин города Тюмени.