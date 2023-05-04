Косторез Санаев стал дипломантом выставки "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2023"

С 28 апреля по 2 мая в Москве прошла Международная выставка-ярмарка "Сокровища Севера. Мастера и художники России 2023". Выставка направлена на сохранение и развитие народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Тюменская область представила один из известных брендов нашего региона – тобольскую резную кость. В выставке участвовали мастера Юрий Санаев и Эльвира Иванова. Их работы "На рыбалке" и "Танец стерхов" были презентованы в номинации "Художественная обработка кости и рога". Юрий Санаев был отмечен специальным призом и дипломом.

Поездка Тюменской делегации состоялась благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области и ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение".