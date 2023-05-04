В Тюмени начались праздничные концерты

Более 3 000 концертов, спектаклей, выставок, исторических квестов пройдут в Тюменской области ко Дню Победы.

4 мая во дворце культуры "Нефтяник" - концерт "Герои" Тюменского театра романса. Прозвучат песни "Эх, дороги", "Вечер на Рейде", "Катюша", "Майский вальс" и другие.

5 и 6 мая Тюменский театр кукол покажет спектакль "Детство, опаленное войной". В праздничный день 9 мая в программе спектакль "Солдатская краюха".

7 мая в Тюменской филармонии - ночной концерт "Дух ветра". С ТФО выступит Вячеслав Змеу, лауреат международных конкурсов, уникальный исполнитель на редком инструменте - панфлейте.

9 мая в ДК "Нефтяник" пройдут 2 концерта "Осколки от войны". В основе проекта - воспоминания и письма фронтовиков, тружеников тыла и детей войны, в том числе, истории героев-тюменцев.

Подробности и билеты: https://clck.ru/34KdPn