Подросткам из "Ступеней" рассказали о подвигах молодежи во время Великой Отечественной войны

Трудные подростки из городов и районов Тюменской области, проходящие реабилитационную смену на проекте "Ступени", приняли участие в Уроке мужества, организованном в преддверии праздника Великой Победы.
Ребятам рассказали о судьбах героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в Тюмени и других городах региона. В ходе Урока мужества они размышляли о значении беспримерного подвига советского народа, победившего фашизм, благодаря которому все мы сегодня можем существовать на этой земле. Подростки оценили степень ответственности за сохранение исторической памяти, прониклись духом приближающегося Дня Победы.
С участниками проектов "Ступени", работающего с несовершеннолетними, и "Феникс", в рамках которого проходят реабилитацию взрослые граждане, в преддверии праздника запланировано проведение ряда мероприятий патриотической направленности.
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