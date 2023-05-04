Подросткам из "Ступеней" рассказали о подвигах молодежи во время Великой Отечественной войны

Фото - пресс-служба ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»

Трудные подростки из городов и районов Тюменской области, проходящие реабилитационную смену на проекте "Ступени", приняли участие в Уроке мужества, организованном в преддверии праздника Великой Победы.

Ребятам рассказали о судьбах героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы в Тюмени и других городах региона. В ходе Урока мужества они размышляли о значении беспримерного подвига советского народа, победившего фашизм, благодаря которому все мы сегодня можем существовать на этой земле. Подростки оценили степень ответственности за сохранение исторической памяти, прониклись духом приближающегося Дня Победы.

С участниками проектов "Ступени", работающего с несовершеннолетними, и "Феникс", в рамках которого проходят реабилитацию взрослые граждане, в преддверии праздника запланировано проведение ряда мероприятий патриотической направленности.