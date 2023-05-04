Журналистов ждут на пресс-конференции про Абилимпикс

О подготовке к VIII региональному чемпионату "Абилимпикс" расскажут на пресс-конференции 10 мая.

В 11:00 в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" ("Дом печати" ул. Осипенко, 81) состоится пресс-конференция, посвященная проведению VIII Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Тюменская область – 2023

Спикерами выступят:

– Сидоров Александр Анатольевич, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области;

– Горковец Дина Николаевна, директор департамента образования и науки Тюменской области.

Спикеры расскажут о подготовке к чемпионату и мероприятиях, которые пройдут на площадках.