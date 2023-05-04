Открыта регистрация СМИ на VIII Региональный чемпионат Абилимпикс

16 мая в Тюмени стартует VIII Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс" Тюменская область, 2023 президентской платформы "Россия – страна возможностей" для участников из Тюменской области.

Соревнования пройдут 16-18 мая на территории городов: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск. Основной площадкой соревнований станет ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий". В них примут участие люди с инвалидностью, в том числе 70 школьников от 14 лет, 105 студентов и 65 специалистов.

На соревнованиях участники продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство в 47 компетенциях (23 уникальных компетенциях). Компетенции чемпионата олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда, и охватывают такие сферы, как питание, IT-технологии, промышленные профессии, сфера услуг, сервис.

Кроме того, программа чемпионата включит новые компетенции: "Жестовое искусство", "Мебельщик", "Столярное дело", "Электромонтаж".

Также в рамках чемпионата пройдет деловая и образовательная программа.

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступили ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" и региональный Центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия – страна возможностей".

Пресс-конференция для СМИ состоится 10.05.2023 в 11:00 в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" ("Дом печати" ул. Осипенко, 81)

Аккредитация СМИ для работы на площадках открыта до 12.05.2023 (включительно) по ссылке. Открытие регионального чемпионата: 16.05.2023, 10:00, ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий".