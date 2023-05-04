В Тюмени проходит акция "Почтовая станция #Спасибоветеранам!"

Более 40 тюменцев-ветеранов Великой Отечественной войны получили поздравления и подарки от земляков. Это стало возможным благодаря акции "Почтовая станция #Спасибоветеранам!", которую ежегодно проводит региональный Центр активного долголетия геронтологии и реабилитации при поддержке благотворительного фонда "Старшее поколение".

Благодаря неравнодушным тюменцам, волонтерам, компаниям и рабочим коллективам целая серия импровизированных патриотических посылок нашла своих адресатов. Участники Великой Отечественной войны получают подарочные бандероли, которые несут особенную ценность как символ памяти и патриотизма.

В числе первых к акции присоединились учащиеся тюменской общеобразовательной школы № 17. Школьники, собрав подарочные коробки, которые от всего сердца сделали своими руками, отправились навестить ветеранов войны, чтобы с особым теплом поблагодарили их за мужество. Ребята с удовольствием рассматривали фотографии военных лет, слушали, затаив дыхание, стихи ветеранов и просто проводили время за душевными разговорами.

"Важно не просто помнить о том времени, но и благодарить тех, кто сделал всё, чтобы над нами было мирное небо. Мы приглашаем тюменцев и гостей города присоединиться к благотворительному проекту, с помощью реальных дел выразить признательность участникам великих событий 1941-1945 годов. Подобные акции помогают наладить связь между поколениями и сблизить их ценностные ориентации", ― комментируют координаторы проекта.

Организаторы акции благодарят горожан, принявших участие в акции "#Спасибоветеранам", за отзывчивость, неравнодушие и готовность творить добрые дела и приглашают всех желающих присоединиться.

Возможные варианты участия:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00-16:30);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста центра или благотворительного фонда);

- зачисление целевого благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение");

- информационная поддержка проекта (изготовление и размещение социальной рекламы о проекте, размещение информации о проекте на электронных информационных ресурсах, сайтах, страничках в социальных сетях).

Подробная информация об акции по тел. 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте регионального Центра активного долголетия геронтологии и реабилитации или на официальной странице в "ВКонтакте" .