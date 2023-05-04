"Разговоры о важном" в тюменских школах посвятят истории Великой Отечественной войны

Во всех образовательных организациях Тюменской области 4 мая проведут уроки "Разговоры о важном", посвященные Великой Отечественной войне, сообщает информационный центр правительства ТО.
Отмечается, что в преддверии Дня Победы патриотические мероприятия пройдут по всей стране. В школах и колледжах запланированы торжественные церемонии поднятия государственного флага и Знамени Победы, встречи с ветеранами боевых действий, в том числе специальной военной операции.
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