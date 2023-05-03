В Тобольске открыли мемориальную табличку в честь погибшего в СВО земляка 

Табличка установлена на стенах школы № 2 в микрорайоне Иртышском, где учился Станислав Бережной, героически погибший летом 2022 года в зоне СВО. Почтить память героя пришли глава Тобольска Максим Афанасьев, военный комиссар Алексей Бердин, мама Станислава – Равия Алимовна, его друзья, одноклассники, учителя.
Для всех школьников, педагогов и жителей города Тобольска Станислав Бережной - гордость, пример отваги, мужества и героизма.Открыл митинг глава города Максим Афанасьев сообщил, что памятные таблички устанавливаются в тех школах, где учились герои. "Чтобы все с малых лет знали и помнили тех, кто встал на защиту нашего будущего.Один из таких героев – наш земляк Станислав Евгеньевич Бережной, награжденный посмертно государственной наградой России – орденом Мужества. Таких наград достойны только лучшие сыны нашей Родины. Сегодня мы открываем мемориальную табличку, посвященную Станиславу Бережному в присутствии ребят, которые учатся в его родной школе, его родных и близких.Настоящими героями не рождаются, ими становятся. Станислав Евгеньевич исполнял свой долг патриота как истинный воин. Самоотверженность, доблесть и ответственность за жизни людей в нем воспитала его мама – Равия Алимовна. Спасибо вам за ваш материнский подвиг. Мы не забудем никогда тех, кто внес свой вклад в дело мира и нашей безопасности. Мы помним, мы гордимся!" - сказал мэр.
Алексей Бердин, военный комиссар города Тобольска и Тобольского района:
Мы сегодня пришли вспомнить о нашем земляке, который с первых дней специальной военной операции отозвался и принял самое активное участие в борьбе с нацизмом. Этот поступок ставит его наравне с теми героями Великой Отечественной войны, которые добровольно уходили на фронт. Он тоже для нас герой, который защищал детей, женщин, стариков. Станислав как настоящий патриот до последнего отстаивал интересы нашего Отечества. Мы должны всегда гордиться им и помнить о нем.
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