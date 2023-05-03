В Тобольске открыли мемориальную табличку в честь погибшего в СВО земляка

Табличка установлена на стенах школы № 2 в микрорайоне Иртышском, где учился Станислав Бережной, героически погибший летом 2022 года в зоне СВО. Почтить память героя пришли глава Тобольска Максим Афанасьев, военный комиссар Алексей Бердин, мама Станислава – Равия Алимовна, его друзья, одноклассники, учителя.

Для всех школьников, педагогов и жителей города Тобольска Станислав Бережной - гордость, пример отваги, мужества и героизма.Открыл митинг глава города Максим Афанасьев сообщил, что памятные таблички устанавливаются в тех школах, где учились герои. "Чтобы все с малых лет знали и помнили тех, кто встал на защиту нашего будущего.Один из таких героев – наш земляк Станислав Евгеньевич Бережной, награжденный посмертно государственной наградой России – орденом Мужества. Таких наград достойны только лучшие сыны нашей Родины. Сегодня мы открываем мемориальную табличку, посвященную Станиславу Бережному в присутствии ребят, которые учатся в его родной школе, его родных и близких.Настоящими героями не рождаются, ими становятся. Станислав Евгеньевич исполнял свой долг патриота как истинный воин. Самоотверженность, доблесть и ответственность за жизни людей в нем воспитала его мама – Равия Алимовна. Спасибо вам за ваш материнский подвиг. Мы не забудем никогда тех, кто внес свой вклад в дело мира и нашей безопасности. Мы помним, мы гордимся!" - сказал мэр.

Алексей Бердин, военный комиссар города Тобольска и Тобольского района: