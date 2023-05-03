В Тюмени впервые пройдет акция "Под парусами Победы"

Парад парусных катамаранов состоится в День Победы. В акции примут участие 15 парусных катамаранов и 4 лодки. Первый парусник украсит Знамя Победы, за ним последуют катамараны с флагами городов воинской славы, замкнет парад судно с флагом Тюмени - города трудовой доблести.

Участие в мероприятии примут не менее 60 человек, в том числе из Москвы и Кургана. Управлять катамаранами будут как здоровые спортсмены, так и люди с инвалидностью.

Председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко:

Данным мероприятием мы не только хотим показать значимость нашей истории, Великой Победы 1941-1945 годов, но и подчеркнуть важный патриотический момент - все мы, народы и поколения, всегда были, есть и будем едины и непобедимы.

Парад можно посмотреть с набережной или моста Влюбленных 9 Мая с 15:00 до 16:00.