В Книгу Почета Тюмени вписали имя Степана Загриняева

Депутаты Тюменской городской думы на апрельском заседании единодушно поддержали совместное ходатайство председателя Тюменской городской Думы Евгения Заболотного и главы города Тюмени Руслана Кухарука о внесении имени Степана Загриняева в Книгу почета города Тюмени посмертно. Он был председателем Тюменского горисполкома с 1939 по 1943 годы. Командированный в Тюмень в 1938 году Степан Загриняев в силу должности в годы Великой Отечественной войны занимался вопросами размещения эвакуированных в город предприятий и граждан. Благодаря его неравнодушию и инициативе был организован сбор денег на строительство танков, самолетов, бронепоезда и поезда-бани.

"Биография Загриняева - это одна из страниц нашей истории. Всегда надо помнить, как люди в те непростые дни отдавали свои силы, здоровье, жизнь на благо нашего города и на благо победы в Великой Отечественной войне. Это заслуживающая внимание история, которую надо помнить и чтить тех людей, которые работали и приносили пользу людям", - прокомментировал решение Евгений Заболотный.

Помимо того, по решению депутатов почетного знака городской думы "За волонтерство и милосердие" удостоен руководитель добровольческого молодежного центра "Грин Хелперс" Дмитрий Пронин. Еще 23 жителям Тюмени вручат Почетные грамоты Тюменской гордумы.