Летом в Тюмени будут снимать 5 короткометражек

По итогам конкурса сценариев в рамках проекта "В полях" из 35 сценарных заявок отобрано 5, следующий этап — реализация историй победителей, после чего тюменцев ждет показ проектных работ на большом экране.

Жюри оценивали оригинальность сюжета, художественный уровень текста, завершенность сюжетной линии, культуру оформления сценария, реальность в воплощении на территории юга Тюменской области. "Помогать молодым кинематографистам — это наша обязанность. Я, как основатель сети киношкол по регионам России, считаю, что нам необходимо взращивать новое и правильное поколение", — отметила член Гильдии продюсеров России, генеральный продюсер кинокомпании Fenix cinema Алеся Пантелеева.

В числе победителей (указаны авторы заявок) — Анна Кушнир, пилот сериала "Лучший город Земли (ЛГЗ)"; Алексей Южаков, короткий метр "Возврат"; Роман Соболев, короткий метр "Феникс"; Анна Шанина, короткий метр "Нелишние слова"; Анита Климук, короткий метр "Второй шанс".

Съемки пройдут до сентября, в первый осенний месяц запланирован показ итоговых работ на большом экране. На этапе реализации проектов у съемочных команд будет возможность поработать с федеральными экспертами — оператором, режиссером и продюсером.

Проект "В полях" реализуется на грант от Росмолодежи в размере 430 тыс. рублей при поддержке правительства Тюменской области.